Milan classifica, il confronto con l’anno scorso non lascia dubbi! Differenza enorme

Il campionato di Serie A entra nel vivo e i numeri iniziano a delineare una gerarchia chiara, evidenziando chi ha saputo cambiare marcia. Secondo un’analisi dettagliata riportata da Tuttomercatoweb.com, il confronto tra la classifica attuale alla 23ª giornata e quella della passata stagione rivela un dato clamoroso: il Milan è la squadra che ha mostrato una delle crescite più impressionanti del torneo.

Il “fattore Allegri” e la spinta di Igli Tare

I rossoneri, attualmente al secondo posto con 50 punti, vantano un incredibile +15 rispetto a dodici mesi fa. Questo balzo in avanti coincide con la rivoluzione estiva che ha portato a Milanello Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i momenti chiave del match, e dietro la scrivania Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio celebre per il suo fiuto nello scovare talenti internazionali e per la sua visione strategica come nuovo Direttore Sportivo.

Sotto la guida del nuovo allenatore, il Diavolo ha ritrovato una solidità difensiva e una cinicità sotto porta che mancavano da tempo. La mano della dirigenza si sente: Tare ha saputo puntellare la rosa nei reparti giusti, permettendo al club di via Aldo Rossi di tallonare l’Inter, capolista a quota 55 punti (+4 rispetto all’anno scorso).

Le altre big: Juve in ripresa, crollo Fiorentina

Mentre la compagine rossonera sorride, il resto della classifica offre spunti contrastanti. La Juventus insegue a quota 45 punti, segnando un +5 incoraggiante, mentre la Roma di Trigoria vola con un +12. Al contrario, si registra il pesante segno meno del Napoli (-8) e il vero e proprio tracollo della Fiorentina, che con soli 17 punti accusa un deficit spaventoso di -25 rispetto alla passata stagione.

Nota di merito per il Como, autentica rivelazione del campionato, capace di accumulare 19 punti in più rispetto al precedente torneo.

La nuova gerarchia del Diavolo

L’obiettivo dei rossoneri è chiaro: mantenere questo ritmo per insidiare il primato cittadino. Con un Direttore Sportivo esperto come Tare e un tecnico vincente come Allegri, il Milan ha smesso di essere una promessa per tornare a essere una certezza del calcio italiano. La metamorfosi statistica evidenziata dalla fonte è la prova che il progetto tecnico ha finalmente trovato la sua quadratura ideale.