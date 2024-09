Milan Cesena Primavera 1-1: Perrucci evita la sconfitta su rigore

Milan Cesena Primavera 1-1: rossoneri SOTTOTONO, Perrucci evita la SCONFITTA su rigore. Il racconto e il tabellino del match

Il Milan Primavera non è andato oltre l’1-1 contro il Cesena nella 6° giornata di campionato. Ad evitare la sconfitta dei rossoneri è stato Perrucci su rigore. Di seguito il racconto e il tabellino del match.

IL COMUNICATO – Un punto a testa per Milan e Cesena nella 6ª giornata di Primavera 1. Un pari forse inatteso ma stretto ai rossoneri, Vincenzo Perrucci su calcio di rigore ha risposto al vantaggio ospite – firmato da Perini – per l’1-1 finale. Sembrava una giornata storta, soprattutto dopo un primo tempo sottotono e dalle poche occasioni per entrambe le formazioni ma chiuso sotto di una rete per via di una palla inattiva. La Primavera di Mister Guidi, però, pur giocando una gara poco brillante, è riuscita a reagire e a rimettere successivamente in equilibrio l’incontro a metà ripresa grazie al penalty conquistato e trasformato dal proprio numero 7.

L’assalto finale non ha poi premiato il Milan, ma lo spirito e l’atteggiamento osservati nella seconda frazione hanno ricordato il convincente inizio di stagione. I rossoneri, che hanno anche colpito un legno con capitan Stalmach, hanno occupato stabilmente la metà campo offensiva e avrebbero meritato maggiori fortune ma gli ospiti si sono difesi con ordine. In generale però un ritmo basso ha caratterizzato tutti i novanta minuti di gioco andati in scena al PUMA House of Football, sotto lo sguardo attento di Ibrahimović, Vergine e Bonera. Adesso sotto con la prossima tappa, domenica 6 ottobre è in programma la trasferta sul campo del Bologna.

LA CRONACA

Avvio equilibrato ma privo di occasioni da rete. Il ritmo sale dopo il quarto d’ora, il primo squillo è del Cesena al 15′ con la conclusione dalla distanza di Manetti che non preoccupa Mastrantonio, i rossoneri rispondono sempre da lontano con il tentativo alto di Sala al minuto 17. Al 24′ sono gli ospiti a sbloccare il match, punizione lunga di Castorri e colpo di testa vincente di Perini a centro area per lo 0-1. Il Milan prova a reagire con il sinistro, potente ma sopra la traversa, di Perera al 27′ e con diverse situazioni da fermo ma gli emiliani si chiudono bene. Due potenziali chance in chiusura di frazione, prima Veliaj mura Scotti – pescato in posizione di offside – poi nessun rossonero arriva a raccogliere la spizzata di Stalmach. Intervallo.

Tripla sostituzione al rientro dagli spogliatoi. I rossoneri partono forte, Stalmach colpisce in pieno il palo con un rasoterra dal limite al 49′ mentre al minuto 54 lo stesso Stalmach trova Ossola a rimorchio, destro ben indirizzato ma Veliaj è super e allunga in angolo. Il Milan chiude il Cesena nella propria area ma fatica a sfondare, Scotti e Bonomi vengono murati al momento del tiro tra il 65′ e il 68′. Serve un episodio, che arriva al 71′: Perrucci anticipa Valentini in area e conquista il calcio di rigore, Veliaj intuisce il suo destro incrociato ma non basta, è 1-1. I rossoneri insistono con Paloschi che impatta alto da angolo al minuto 81, gli ospiti ci provano con Coveri all’83’, blocca Mastrantonio. L’assalto finale non premia il Diavolo, finisce 1-1.

IL TABELLINO

MILAN-CESENA 1-1

MILAN (4-3-3): Mastrantonio; Bakoune, Nissen (1’st Paloschi), Duțu, Perera (1’st Grilli); Comotto (1’st Ossola), Stalmach (41’st Perin), Sala; Bonomi, Scotti, Ibrahimović (20’st Perrucci). A disp.: Colzani; Colombo, Mancioppi, Parmiggiani; Tezzele; Siman. All.: Guidi.

CESENA (4-3-1-2): Veliaj; Manetti, Dolce, Valentini, Pitti; Arpino (41’st Valmori), Zamagni D. (41’st Lontani), Ronchetti; Castorri (46’st Domeniconi); Perini (27’st Coveri), Tosku (27’st Wade). A disp.: Montalti; Demko, Galvagno, Ghinelli, Tampieri, Zamagni T. All.: Campedelli.

Arbitro: Gemelli di Messina.

Gol: 24′ Perini (C), 26’st rig. Perrucci (M).

Ammoniti: 28′ Arpino (C), 34′ Scotti (M), 33’st Mastrantonio (M), 45’st Castorri (C).