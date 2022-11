Milan, Cardinale: «Impegnato come custode e proprietario»

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di The Australian

Gerry Cardinale torna a parlare alla stampa. Il proprietario del Milan ha rilasciato un’intervista a The Australian, a margine della conferenza ‘Sohn Hearts & Minds Investment Leaders’, evento di fund raising sulla ricerca medica. Le parole del patron di Red Bird Capitals, riprese dalla Gazzetta dello Sport.

SPORT – «Considero lo sport un ammortizzatore in grado di resistere alla disintermediazione tecnologica. I nuovi modi di fruizione non ne cambiano il valore». Le realtà su cui Red Bird ha investito non erano necessariamente in difficoltà ma hanno resistito alla pandemia, «se si eccettua la monetizzazione dell’evento dal vivo»

CALCIO – «È una partnership tra pubblico e privato, perché i club hanno spesso una storia ultracentenaria e sono integrati nelle loro comunità.»

MILAN – «Sono impegnato come custode, oltre che come proprietario a tutti gli effetti».