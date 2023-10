Milan, i 500 giorni di Cardinale: tra rivoluzione e innovazione. Il proprietario di RedBird vuole cambiare il Milan

Nel 31 maggio del 2022, il Milan si rendeva protagonista con la cessione del fondo Elliott a quella di Gerry Cardinale. Sono passati 500 giorni da quella firma e la società rossonera è entrata in una nuova epoca, fatta di due momenti ben separati.

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, la strategia di Cardinale è stata divisa in due. Nella prima fase, la sua figura è stata ombra nel progetto Milan. Assente per molti mesi, ha studiato da lontano quale fosse l’ambiente rossonero. A giugno, poi, la svolta: è salito lui in cattedra e ha dato vita alla rivoluzione Milan. Il licenziamento di Maldini ha aperto le porte, a cessione di Tonali ha seguito.

L’obiettivo è quello di portare Milan in cima alle classifiche, non solo quelle calcistiche. Vuole portare il Milan a esseree un modello tipicamente americano per il calcio italiano ed europeo. Le partenership con il settore dell’entertainment e della moda sono già molteplici e garantiscono una visibilità a 360 gradi: si ricorda quella con i New York Yankees oppure con OffWhite.