Milan, Calabria in silenzio viaggia verso il rinnovo di contratto

Ora come ora Calabria rappresenta il presente e il futuro del Milan nel ruolo di terzino destro. Il classe 1996 va verso il rinnovo

Davide Calabria in questa stagione si sta comportando molto bene, e grazie alle ottime prestazioni con il Milan, è riuscito anche a debuttare in Nazionale maggiore. Ora per Calabria non si parla più di cessione come avveniva la scorsa estate, ma di rinnovo di contratto.

Come scritto dal quotidiano torinese Tuttosport, il terzino bresciano, vuole rimanere in rossonero, ed è disposto anche a guadagnare la stessa cifra che prende ora (cioè 2 milioni di euro all’anno) pur di rinnovare. Ricordiamo che il contratto di Calabria con il Milan scadrà nel giugno 2022.