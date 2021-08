Il Milan è carico: «Riscaldando i motori per il ritorno a San Siro» – FOTO

Domenica sera il Milan scenderà in campo per la prima volta a San Siro in questa stagione, la società sui social carica l’ambiente

Tutto è pronto. Si torna a San Siro. Domenica sera il Milan scenderà in campo contro il Cagliari per la prima volta nel suo stadio in questa stagione e per la prima volta ci saranno i tifosi.

La società rossonera ha voluto scaldare tutto l’ambiente postando sul proprio canale Instagram le foto della seduta dell’allenamento con allegato questo commento: «Scaldando i motori per il nostro ritorno a San Siro». Il Milan è pronto, il countdown è iniziato.