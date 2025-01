Milan Cagliari, la reazione dei tifosi milanisti dopo il pareggio casalingo: c’è delusione!

Milan Cagliari, a San Siro la squadra di Conceicao non va oltre il pari. La reazione dei tifosi milanisti presenti allo Stadio

Finisce in pareggio Milan–Cagliari, la squadra di Sergio Conceicao non riesce così a dare seguito a quanto di buono si è visto in Supercoppa Italiana.

Al triplice fischio a San Siro c’è stato qualche timido fischio ed un silenzio che sa di delusione. Poi i tifosi, come accaduto anche durante il match, hanno intonato i soliti cori contro Gerry Cardinale e l’intera società rossonera. L’entusiasmo trovato in Arabia Saudita non trova continuità in campionato.