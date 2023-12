Milan-Cagliari, per l’ottavo di finale di Coppa Italia Pioli è pronto a varare il turnover: chance per Chukwueze dal primo minuto

Come riportato dal Corriere dello Sport, per la sfida del 2 gennaio a San Siro in Coppa Italia tra Milan e Cagliari Stefano Pioli sta pensando al turnover.

In attacco con ogni probabilità toccherà a Samuel Chukwueze prima della partenza per la Coppa D’Africa: Pulisic verso la panchina.