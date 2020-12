Milan, buone le prestazioni di Rebic anche se mancano i gol

Ante Rebic in questo periodo non sta segnando ma si sta rendendo utile per la squadra con assist e tante giocate preziose

In casa Milan le recenti prestazioni di Ante Rebic non sono dispiaciute, anzi, mister Stefano Pioli ha apprezzato il lavoro che il croato sta svolgendo da prima punta. Infatti, in assenza di Zlatan Ibrahimovic, è proprio Rebic ad occupare la zona di campo che in genere è competenza dello svedese.

Nonostante ancora non abbia trovato la via del gol in questa stagione 2020/2021, tutto l’ambiente Milan è soddisfatto di ciò che il classe 1993 sta facendo vedere in campo. Rebic gioca più per la squadra in questo periodo, e nelle ultime 5 partite, sono arrivati 4 assist. I gol arriveranno, il Milan lo sa e di questo non è affatto preoccupato.