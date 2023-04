Milan, Brahim Diaz: idee chiare per Massara, ecco il piano! Insieme al dt Maldini, i rossoneri preparano le mosse per difendersi dal Real

Il Milan vuole trattenere Brahim Diaz. Il rossonero è da tre anni in prestito dal Real Madrid, che si sta muovendo per riportarlo in Spagna. Maldini e Massara, però, stanno studiando le mosse per acquistarlo a titolo definitivo.

Ecco cosa ha detto Massara ai microfoni di Sky Sport: «Brahim Diaz ha fatto bene in questi anni, ci siederemo al tavolo col Real Madrid per trovare una soluzione. È un ragazzo su cui vorremo puntare»