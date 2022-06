Milan, Brahim Diaz resta in rossonero: lo spagnolo vuole riscattarsi

Brahim Diaz è destinato a rimanere al Milan anche nella prossima stagione: lo spagnolo vuole riscattare un’annata non esaltante

Brahim Diaz viaggia verso la conferma in rossonero anche nella prossima stagione. Il folletto spagnolo, in prestito biennale dal Real Madrid, ha tutta l’intenzione di rifarsi dopo un’annata non esaltante nonostante lo scudetto vinto.

Pioli lo stima e gli ritaglierà un ruolo di rilievo nel Milan 2022-2023 ma l’ex City è chiamato al definitivo salto di qualità.