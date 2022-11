Il Milan dovrà prendere una decisione in merito al riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid. Il punto della situazione

Il futuro di Brahim Diaz al Milan è ancora tutto da decifrare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli arrivi di De Ketelaere e Adli in estate sembravano avergli chiuso completamente lo spazio sulla trequarti, invece lo spagnolo ha scalato le gerarchie e ha trovato molti minuti in campo. Fin qui lo score stagionale fra tutte le competizioni è di 4 gol e 1 assist in 17 partite, già eguagliato il bilancio della scorsa annata.

Il suo prestito biennale dal Real Madrid scadrà tra 6 mesi e il Milan dovrà prendere una decisione per quanto riguarda il riscatto. La cifra è di 22 milioni di euro, con i Blancos che detengono un contro-riscatto fissato a 27. Maldini e Massara proveranno ad avere uno sconto.