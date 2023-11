Il Milan osserva in casa Dortmund: Terzic rischia l’esonero? Ecco cosa potrebbe salvarlo

Il Milan osserva in casa Dortmund: Terzic rischia l’esonero? Ecco cosa potrebbe salvare il prossimo avversario dei rossoneri

Il Milan osserva attentamente quello che sta accadendo in casa Borussia Dortmund, prossimo avversario di Champions League dei rossoneri.

Infatti l’operato del tecnico Terzic non è del tutto apprezzato e potrebbe addirittura rischiare l’esonero visto che è a 10 punti dal primo posto. A salvarlo per il momento sarebbe proprio il rendimento positivo in Champions League siccome il suo Borussia si trova in prima posizione nel girone con Milan, PSG e Newcastle.