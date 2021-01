Milan, Bonolis provoca: «Chiunque con 15 rigori sarebbe primo»

Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Bonolis ha detto la sua sul Milan non mancando una provocazione sui calci di rigore

Paolo Bonolis, celebre personaggio televisivo e tifoso dell’Inter, è stato intervistato da Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni sul Milan e sulla situazione in Serie A: «Juventus? Chiunque stia cercando di rinnovarsi passa un periodo di inter-regno. Per Pirlo è ancora più difficile per le aspettative della Juventus. Le difficoltà sono giustificabili ma la rosa è splendida. Con i giusti aggiustamenti penso possa a lottare lo scudetto. Milan? Qualsiasi squadra con 15 calci di rigore in 20 giornate sarebbe prima».

Infine un pronostico sulle prime 4: «In ordine: Inter, Atalanta, Juventus e Milan».