Milan, Ballo-Tourè uomo provvidenza: non segnava da 6 anni

Fodè Ballo-Tourè veste i panni dell’eroe per il Milan nel match di ieri sera contro l’Empoli. Torna a segnare dopo 6 anni

Colui che non ti aspetti, al posto giusto nel momento giusto. La zampata di Fodè Ballo-Tourè regala i tre punti al Milan nel match del Castellani contro l’Empoli. Il senegalese sceglie il momento giusto per segnare il suo primo gol in rossonero.

L’ultima sua rete in carriera risale al 13 agosto 2016 in un match tra PSG B e Rennes B.