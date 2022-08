Milan, Bakayoko in uscita: c’è il Nottingham Forest

Tiemouè Bakayoko è ormai un separato in casa al Milan. Il centrocampista è in uscita. interesse dalla Premier League

Il Milan continua a ricercare una sistemazione per Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese è un separato in casa al Milan e non rientra nel progetto tecnico di Stefano Pioli.

Per lui, ormai da diverse settimane con le valigie in mano, spunta l’interesse del Nottingham Forest. Come riportato da Tuttosport, il giocatore non dovrebbe essere convocato domani per il match contro l’Atalanta.