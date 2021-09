Milan Atletico Madrid: gli spagnoli faticano, ecco il motivo

Milan Atletico Madrid: la squadra di Simeone fatica ad ingranare la marcia. Il Cholo non si nasconde e si assume le proprie responsabilità

Milan Atletico Madrid è una sorta di crocevia che entrambe, per motivi opposti, dovranno superare per alzare l’asticella della propria stagione. Gli spagnoli, però, in questo avvio stagionale stanno faticando a ritrovare i propri meccanismi, quelli che hanno permesso ai Colchoneros di laurearsi campioni di Spagna. L’ultimo segnale di queste difficoltà è arrivato nel week end, con la sconfitta subita contro l’Alaves.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, in casa Atletico Madrid aleggia un aria piuttosto tesa, soprattutto verso chi dovrebbe fare la differenza: Suarez per esempio, ma in primis Antoine Griezmann. Il francese, tornato alla base quest’estate, non ha ancora portato un contributo degno di nota. Simeone però non si nasconde con gli alibi e si assume tutta la responsabilità del periodo negativo. Adesso, con il recupero di Lemar e Angel Correa, il Cholo spera di mettere la freccia e ingranare la marcia, a partire proprio dalla sfida contro il Milan.