Atletico Madrid Milan, Di Canio: «Ecco come i rossoneri possono vincere»

Di Canio ha parlato a Sky nel pre partita di Milan Atletico Madrid, match valido per la sesta gionata di campionato. Le sue parole:

«Il Milan sta molto bene, ha un’identità spiccata. San Siro dà quella spinta in più, anche se tanti rossoneri non hanno praticato tanto questi palcoscenici. Se riusciranno a mantenere questa identità come a Liverpool… Erano riusciti a ribaltarla con la compattezza. Se farà tutte queste cose farà un bel salto in avanti. E’ un passo necessario per tornare ad alti livelli anche se oggi hanno davanti una squadra rognosa come l’Atletico Madrid».