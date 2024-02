Milan Atalanta, le ULTIME sulle condizioni di Lookman: ecco cosa filtra da Zingonia

Milan Atalanta, le ULTIME sulle condizioni di Lookman: ecco cosa filtra dall’allenamento odierno a Zingonia. I dettagli

Prosegue la preparazione dell’Atalanta a Zingonia in vista del big match di domenica sera a San Siro contro il Milan.

Il grande punto interrogativo in casa Dea sono le condizioni di Ademola Lookman, che continua a rimanere in forte dubbio. L’attaccante nigeriano ha svolto allenamento individuale, rientrato con un infortunio alla caviglia dalla Coppa d’Africa. Lavoro personalizzato sul campo per Palomino, che verrà valutato nelle prossime ore.