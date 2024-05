Fonseca Milan, NUOVI contatti con i rossoneri! Il tecnico temporeggia con il Marsiglia: si tratta per un biennale ULTIME

Fonseca Milan, NUOVI contatti con i rossoneri! Il tecnico temporeggia con il Marsiglia: si tratta per un biennale. Le ULTIME sull’allenatore

Novità molto importanti per quanto riguarda quello che potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan. Come riportato da Orazio Accomando, sarebbero in rialzo le quotazioni di Fonseca per il dopo Pioli e sarebbe già pronto un biennale: l’aggiornamento del giornalista su X.

PAROLE – «Nelle ultime ore rilancio importante del Milan per Paulo Fonseca. L’ex tecnico della Roma sta temporeggiando con il Marsiglia, dopo i nuovi contatti con i rossoneri. Quotazioni decisamente in rialzo. Si tratta per un biennale».