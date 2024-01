Milan Atalanta, Gasperini sorride: un big al rientro per la sfida di Coppa Italia a San Siro, in programma il 10 gennaio

Come riferito da Calcionews24, oggi l’Atalanta si è allenata nel pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia, e sono emerse delle novità importanti per quanto concerne gli infortuni. Capitan Toloi ha svolto lavoro individuale in campo, personalizzato anche per Adopo ed El Bilal Touré mentre per Hans Hateboer soltanto terapie.

Secondo l’ANSA, Toloi rientrerà in gruppo settimana prossima, in tempo per essere convocato contro il Milan nel quarto di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 10 gennaio. Ne avrà ancora per quattro settimane Hateboer, sotto terapie per la lesione al soleo sinistro.