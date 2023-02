Milan Atalanta, Theo Hernandez torna a sorridere: il gol e la festa sotto la Curva. Il terzino francese ritrova la rete dopo la gara contro lo Spezia

È stato ancora lui il marcatore di Milan Atalanta. Theo Hernandez, dopo settimane difficili per via del Mondiale di Qatar, è tornato ad essere protagonista del Milan. «Per me è gol mio», dice ai microfoni di DAZN.

Un ritorno che si vede dai dettagli del: il sorriso che si estende per un gol che mancava dal match contro lo Spezia. Così come il fatto che è lui a trascinare sotto la Curva la squadra ed è lui a cantare e saltare a ritmo della Sud. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.