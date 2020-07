Milan-Atalanta: Kjaer dovrebbe recuperare per stasera

Il centrale rossonero, complice anche le tante assenze, dovrebbe stringere i tempi ed essere presente questa sera contro l’Atalanta

Simon Kjaer dovrebbe farcela; stando a quanto riportato da Sky Sport 24, il centrale danese è stato inserito nella probabile formazione titolare del Milan che questa sera affronterà l’Atalanta.

Stante le tantissime assenze in difesa, l’impressione è che, pur non essendo nelle migliori condizioni, Kjaer stringerà i denti e farà coppia con Gabbia al centro della difesa nella difficilissima sfida di San Siro contro l’attacco da 95 gol in campionato della squadra di Gasperini (squalificato per l’occasione, ndr).