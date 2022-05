Alexis Saelemaekers ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTV. Le dichiarazioni dell’esterno belga

«È importante mantenere questo spirito, in campo dobbiamo essere concentrati e precisi come fatto quest’anno. Mancano due partite, vogliamo continuare così ed ottenere quello per cui abbiamo lottato.»