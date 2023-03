Milan Asensio, dalla Spagna: il giocatore vicino al Barcellona. L’ex obiettivo del Milan sembra cambiare casacca e passare ai rivali storici

È stato obiettivo di mercato del Milan per lungo tempo, ora è a un passo da un passaggio clamoroso per quanto riguarda la Spagna: si tratta di Marco Asensio.

Secondo quanto riportato da Sport, infatti, il giocatore sarebbe vicino al Barcellona. I blaugrana sarebbero balzati in pole per la sua firma a parametro zero.