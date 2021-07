Milan, amichevoli estive: il calendario si aggiorna e si arricchisce

Milan, Si delinea il calendario delle amichevoli estive, il livello sarà chiaramente in crescendo in base alla preparazione

CALENDARIO- Come riporta Tuttosport di questa mattina, dopo la gara con la Pro Sesto, in programma sabato 17 luglio, il 31 si andrà in casa del Nizza. I rossoneri giocheranno poi il 14 agosto a Trieste contro il Panathinaikos. Poi probabile sfida con il Valencia.