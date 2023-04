Milan, allarme Giroud? Ecco cosa succede in vista del Napoli. Il rossonero ha dolore per una botta ricevuta nel match di andata

Non solo turnover contro il Bologna, ma un problema fisico segue Olivier Giroud: l’attaccante francese ieri mattina ha iniziato l’allenamento mattutino e non l’ha terminato per un problema al tendine di Achille della gamba sinistra.

Un problema che deriva dalla botta presa durante il match del Milan contro il Napoli a San Siro, con l’entrata di Kim sull’attaccante rossonero. Giroud sente il dolore, ma i rossoneri sperano che possa recuperare in queste ore ed essere titolare nella sfida di Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.