Milan, affari tra Londra e Madrid: dopo Calhanoglu si volta pagina e si va a caccia di un mercato in linea con il progetto Champions

Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione in casa rossonera dopo quanto accaduto tra Donnarumma e Calhanoglu: "Milan, doppia tratta". E ancora: "Gli affari si fanno tra Londra e Madrid Bakayoko chiama. Avanti per Ceballos. Col Chelsea si parla dell'ex rossonero Dal Real può arrivare anche Odriozola".

BAKAYOKO- “Bakayoko- si legge- è in scadenza di contratto nell’estate 2022, condizione che non permette di sparare alto. Complicato invece il progetto del prestito, a meno che nel frattempo il giocatore non si accordi per un prolungamento: oggi tutte le ipotesi vanno tenute in considerazione. Prestito con diritto di riscatto è la formula del mercato rossonero: offre la possibilità di testare un potenziale acquisto e di non gravare sul bilancio attuale”.