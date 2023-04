Milan, Adli è scomparso: solo 7 minuti in campo negli ultimi 5 mesi

Yacine Adli è diventato ormai un separato in casa al Milan. Il francese vede il campo con il contagocce, probabile una sua partenza

Arrivato al Milan con tanta attesa, Yacine Adli è ora diventato un caso. Questa stagione ha visto il campo con il contagocce e, soprattutto negli ultimi mesi, è scivolato in fondo alle gerarchie di Pioli. Nelle ultime gare anche Tiemouè Bakayoko, giocatore che sembrava fuori dal progetto tecnico, ha avuto più spazio.

Per lui solo 7 minuti in campo nella gara contro la Fiorentina negli ultimi 5 mesi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, è probabile una sua partenza in prestito nella prossima estate.