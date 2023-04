Milan, Adli: addio a fine stagione, ma a una condizione! Ecco quale. Il rossonero non ha convinto Pioli ma la società tiene una porta aperta

Adli è finito ultimo nelle gerarchie di Stefano Pioli. Il rossonero è stato impiegato poco dal tecnico e Maldini e Massara valutano una possibile uscita.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per il francese ex Bordeaux ci valuta una soluzione in prestito secco: si preferisce una meta in Serie A, per fargli guadagnare minuti ed esperienza nel nostro campionato.