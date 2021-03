Milan, a Verona bisogna stringere i denti: una vittoria oltre gli infortuni

Il Milan è costretto di nuovo a fare i conti con una profonda emergenza infortuni: Pioli si affida all’orgoglio dei suoi

La trasferta di Verona arriva in un momento molto delicato per il Milan: le due partite in pochi giorni (con Roma e Udinese) hanno lasciato scorie mentali e soprattutto fisiche. Pioli deve fare i conti nuovamente con una fastidiosa emergenza infortuni che gli limita scelte e cambi in corsa.

STRINGERE I DENTI – I rossoneri dovranno soffrire nel catino del Bentegodi e cercare di portare a casa una vittoria che sarebbe fondamentale nella corsa alle prime quattro posizioni, soprattutto alla viglia di un trittico, quello United-Napoli-United, assolutamente per cuori forti.