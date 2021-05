Milan a Torino: cori anti-Bonucci fuori dall’albergo dei rossoneri

Il Milan accolto dai propri tifosi anche a Torino: cori anti-Bonucci, ex del match che andrà in scena questa sera allo Stadium

Il Milan nel pomeriggio è arrivato a Torino, Golden Palace, accolto da un gruppo di tifosi che non hanno perso l’occasione per incitare la squadra in vista del big match di questa sera contro la Juventus. Da segnalare cori sbeffeggianti Leonardo Bonucci, ex della gara, e ovviamente le due squadre rivali Inter e Juventus.

I rossoneri sono partiti questa mattina da Milanello sospinti dall’entusiasmo dei propri supporter, qui il contributo video del nostro inviato.