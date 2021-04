Milan, a Parma il migliore in campo non è certo una sorpresa, Gazzetta di questa mattina attribuisce lo scettro all’autore del secondo goal

Milan, a Parma il migliore in campo non è certo una sorpresa, Gazzetta di questa mattina attribuisce lo scettro all’autore del secondo goal. Parliamo chiaramente di Frank Kessie, autore ancora una volta di una gara straordinaria, condita dal goal del raddoppio, rete di importanza vitale.

VOTO 7- La rosea questa mattina lo premia con un 7 in pagella così spiegato: “Il gol del 2-0 mette in cassaforte il risultato- si legge- ma va sottolineata, ancora una volta, la sua partecipazione alla manovra. E’ ovunque, in difesa a dare una mano, a centrocampo a impostare e in attacco a concludere”.