Il Milan scatena la sua potenza offensiva sull’Udinese segnando ben 4 gol. Come riportato da Opta, i rossoneri non segnavano altrettante reti alla prima giornata di campionato dall’annata 2010/11 in un match contro il Lecce. In quella stagione fu Scudetto.