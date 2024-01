Milan 2024, fra cessioni e nuovi acquisti cambia tutto il piano

Il calciomercato invernale del Milan in entrata e in uscita: tutti i nomi di chi va e chi viene

Il Milan non sta disputando una stagione così positiva. Dei 3 obiettivi che la società si era prefissata ad inizio stagione, ne rimane a malapena uno.

In Serie A infatti il Diavolo è al terzo posto in classifica dopo la vittoria casalinga di San Siro domenica sera per 3-1 contro la Roma. Tuttavia, come raccontano anche i migliori siti di scommesse, Inter e Juventus corrono veloce e rimanergli vicino sembra quasi impossibile per la squadra di Pioli, che forse per questa stagione in campionato dovrà accontentarsi di chiudere fra le prime 4.

Ancora peggio invece il bilancio delle coppe. A dicembre infatti il Milan è stato eliminato dai gironi di Champions League, retrocedendo ai playoff di Europa League. Discorso simile in Coppa Italia, dove dopo aver passato il primo turno ha dovuto salutare anzitempo il torneo ai quarti di finale per mano dell’Atalanta.

Urge quindi fare qualcosa per risollevare la stagione, poiché tutto sommato – guardando il bicchiere mezzo pieno – lo scudetto è difficile ma non impossibile e l’Europa League è una competizione comunque alla portata. Proprio per questo, da settimane la dirigenza rossonera sta lavorando giorno e notte per rinforzare la rosa di Stefano Pioli durante questo calciomercato invernale. Le tante operazioni in entrata svolte durante l’estate non hanno ancora portato i risultati sperati, ed ecco che il Milan è pronto a mettere mano nuovamente al portafogli nel mese di gennaio.

Calciomercato Milan, le operazioni già concluse: Gabbia, Terracciano, Messias e Krunic

A causa dei numerosi infortuni nel ruolo di difensore centrale, Stefano Pioli ha preteso e ottenuto il ritorno anticipato dal prestito al Villarreal di Matteo Gabbia. Il difensore italiano è stato prestato al club spagnolo in estate e sarebbe dovuto rimanere lì fino al termine della stagione, ma per cause di forza maggiore il Milan ha imposto il rientro anticipato.

A seguire il secondo rinforzo invernale del Diavolo risponde al nome di Filippo Terracciano, jolly difensivo che era dell’Hellas Verona. Il giovane, in grado di fare il terzino ma anche il centrocampista esterno, ha firmato con il club rossonero un contratto fino al giugno del 2028. Nelle casse degli scaligeri sono arrivati 4,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda le uscite, ora è ufficiale la cessione di Junior Messias. Avendo totalizzando un determinato numero di presenze, come da accordi, l’esterno brasiliano è interamente di proprietà del Genoa. Ciò significa che a giugno il Milan incasserà 3 milioni di euro dall’obbligo di riscatto.

L’ultima novità in uscita fin qui riguarda Rade Krunic, che da settimane aveva deciso di lasciare il Milan. L’anno scorso il centrocampista è stato molto importante per Pioli a seguito dell’infortunio di Bennacer, ma l’ampio mercato estivo gli ha tolto spazio e le due parti hanno deciso di comune accordo di separarsi. Il ragazzo ha appena firmato per il Fenerbahce. L’operazione ha permesso al Milan di ottenere 5 milioni di euro.

Milan 2024, i movimenti in entrata e in uscita del 2024

Il calciomercato del Milan però non finisce qui. Pioli chiede infatti ancora un difensore centrale: l’obiettivo numero 1 sarebbe Alessandro Buongiorno, ma l’affare non sembra fattibile per gennaio. Il Torino valuta il suo capitano non meno di 35-40 milioni di euro, quindi probabilmente se ne riparlerà a giugno.

Le alternative sono meno altisonanti. In difesa piacciono Lilian Brassier del Brest, mancino in grado di giocare anche da terzino, e Tanguy Nianzou Kouassi del Siviglia. Il primo costa intorno ai 10-12 milioni di euro, mentre il secondo potrebbe anche muoversi con un prestito con diritto di riscatto.

A centrocampo probabilmente non arriverà nessuno al posto di Krunic, visto che è già stato acquistato Terracciano che può adattarsi. Sull’esterno piace il giovane Arjon Ibrahimovic, arrivato al Frosinone dalle giovanili del Bayern Monaco; il Diavolo potrebbe provarci seriamente dal momento in cui cederà Romero, cosa che potrebbe avvenire a breve.

Infine si ragiona sul centravanti. Il cospicuo budget da 30-40 milioni verrà conservato per l’estate, quando probabilmente partirà Jovic. Nel frattempo si valutano eventuali occasioni da poter affiancare a Giroud: ad oggi, uno dei nomi più caldi è quello di Moise Kean, in uscita dalla Juventus.