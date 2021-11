Milan 2021: rullino di marcia impressionante. Ecco la media punti

Il Milan 2021 è una squadra impressionante. Stefano Pioli e i suoi ragazzi stanno ottenendo risultati pazzeschi. Ecco la statistica dei punti

Il formato Milan 2021 è qualcosa di davvero impressionante. No, non è un’osservazione soggettiva ma semplicemente la conseguenza di ciò che la squadra di Pioli ha ottenuto fino ad ora in questo anno solare.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, i rossoneri nel 2021 hanno una media punti di 2.14 a partita, per un totale di 77 punti fino a qui. Sono 68 le reti segnate, mentre ne ha subite 36.