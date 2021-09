Il Milan ricorda l’esordio della Femminile: «Storica prima vittoria» – VIDEO

Tre anni fa l’esordio. Il 23 settembre 2018 il Milan Femminile, allora allenato da Carolina Morace, oggi alla Lazio Women, esordì in Serie A contro la Pink Bari. Le rossonere si imposero con un punteggio tennistico, 0-6, grazie al poker personale di Valentina Giacinti , al gol di Daniela Sabatino e all’ autogol di Santoro.

Il club rossonero ha ricordato l’annivrsario pubblicando un video con i gol della partita sul proprio canale Twitter: «La storica prima partita della storia del Milan femminile: il 6-0 sul Pink Sport».

#OnThisDay in 2018 🆕❤️🖤

The Rossonere’s thumping 6-0 display for their first-ever match

La storica prima partita della storia del Milan femminile: il 6-0 sul Pink Sport #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/97DnAvCljE

— AC Milan (@acmilan) September 23, 2021