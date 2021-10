Leao e Tonali incoraggiano Maignan: «Torna presto magic Mike»

Tanti i messaggi di affetto per Mike Maignan dopo l’operazione al polso: Leao e Tonali incoraggiano il portiere francese

Mike Maignan è stato operato oggi in artroscopia al polso sinistro e dovrà restare fermo dieci settimane prima di poter scendere di nuovo in campo. Tanti i messaggi di incoraggiamento per l’estremo difensore francese tra i quali non mancano quelli di alcuni compagni di squadra.

Leao e Tonali hanno voluto fare forza all’ex Lille: «Magic Mike», il commento del centrocampista; «Torna presto», l’augurio del classe ’99. Un segnale di grande unità all’interno dello spogliatoio rossonero.