Mihajlovic: «Per la sfida con il Milan ci faremo trovare pronti»

Sinisa Mihajlovic parla della prima giornata di Serie A che vedrà il suo Bologna contrapporsi al Milan a San Siro

Nonostante lo scialbo pareggio per 0-0 contro la Virtus Entella in amichevole, Sinisa Mihajlovic è già concentrato sull’inizio del prossimo campionato che vedrà il suo Bologna opporsi al Milan nella prima giornata:

«L’obiettivo di queste partite non è il risultato ma cercare di mettere a posto la squadra. So che possiamo fare comunque meglio ma mancano 8 giorni a Milano e arriveremo pronti. In ritiro ragazzi e staff hanno lavorato benissimo, ora andiamo avanti migliorando quegli aspetti che ancora non vanno bene. Mi fa piacere che in queste due amichevoli non si sia preso gol, questo rientra fra i nostri obiettivi stagionali. Tomiyasu centrale? Si sta comportando bene, stiamo lavorando su di lui e su tutto il reparto. Sono molto contento dei nuovi arrivi. Medel ha dimostrato di saper giocare al centro della difesa, è sicuramente una delle soluzioni. In attacco ci manca una prima punta, speriamo di riuscire a prendere un ragazzo di prospettiva e motivato, che possa crescere con noi. Ho fiducia nella società».