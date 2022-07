Messias: «Ringrazio Dio per poter continuare il mio lavoro in questo club gigante». Le parole dell’esterno rossonero

Junior Messias continuerà a vestire la maglia del Milan e il calciatore ha espresso il suo entusiasmo sui social. Ecco le parole dell’esterno rossonero:

«Ringrazio Dio per tutto quello che mi ha dato e per poter continuare il mio lavoro in questo club gigante».