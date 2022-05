Messias Milan: tre partite per conquistarsi la conferma in rossonero

Il futuro di Messias al Milan resta in bilico. Il brasiliano può sfuttare le partite che mancano per conquistarsi la riconferma

Come riportato da Calciomercato.com nonostante la retrocessione del Crotone in Serie C renda lecito ipotizzare uno sconto sui 5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate per il diritto di riscatto, il brasiliano non ha convinto a pieno e a tre giornate dal termine del campionato restano più alte le percentuali di un addio piuttosto che di una conferma.