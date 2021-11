Messias a Prime Video: «Quando sei tranquillo puoi fare grandi cose»

Messias ha parlato a Prime Video nel post partita di Atletico Madrid Milan, match valido per la quinta giornata di Champions. Le sue parole

VITTORIA – «Sono contento di prestazione e vittoria, sono molto felice perche per noi era importante vincere contento di come è andata»

GOL – «Mi sono inserito in area, è arrivato il cross, ero molto tranquillo e quando sei tranquillo puoi fare grandi cose»

EMOZIONI – «La cosa più importante nella mia carriera, ci vuole equilibrio non esaltarasi troppo per i complimenti non abbattersi troppo per le critiche»

DEIDCHE – «Alla mia famiglia agli amici brasiliani che sicuramente mi stanno guardando e chi al milan ha creduto in me portandomi al Milan, non c’è bisogno di fare nomi»