Messi PSG, rimandato l’arrivo a Parigi: ecco il motivo

Leo Messi ha rimandato il suo arrivo a Parigi perché prima vuole trovare l’accordo totale con il PSG. Le parti sono in contatto da giorni per raggiungere l’intesa sugli aspetti economici del contratto.

Come riportato da RMC Sport, si va verso la fumata bianca. Dopo l’addio al Barcellona, la Pulce è pronto a mettersi in gioco in un nuovo club.