Messi o Maradona? Il commento di Brambati

Massimo Brambati ha voluto esporre il proprio parere sul dibattito relativo al confronto tra Messi e Maradona: il suo giudizio

Durante la chiacchierata con TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così di Messi e Maradona:

«Per me Maradona è inarrivabile. Io non guardo cosa ha vinto o non ha vinto, dobbiamo giudicare il giocatore con tutti i valori e la personalità. Io prendo sempre Maradona. Maradona è inrrivabile per tanti punti di vista. Ma Messi mi chiedo avrebbe vinto con quel Napoli?».