Messi al Psg, Nagelsmann: «Come può essere possibile?»

Messi al Psg: Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, ha espresso il suo parere in merito al super colpo degli emiri

«Non sono esperto di mercato; so quello che dicono i giornalisti e mi stupisco a vedere alcune cose. In riferimento ad alcuni trasferimenti visti recentemente, bisogna tenere conto che non ci si limita ai numeri di cui si parla, ma vanno aggiunte altre somme che non vengono pubblicate e che aumentano i soldi in ballo.

Non è facile finanziare un colpo del genere e non capisco come ci sia qualcuno che possa permetterselo. Alcuni club hanno più facilità di altri a fare cose del genere». Non si placano le reazioni per uno dei colpi più importanti della storia del calcio, ossia quello riguardante Messi al Psg.

Julian Negelsmann, neo tecnico del Bayern Monaco, ha espresso tutti i suoi dubbi sulla portata finanziaria di un colpo del genere per le casse dei parigini, soprattutto nel periodo in cui, il Covid, ha contaminato anche i bilanci di tutti i club del globo.