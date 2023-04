Meret: «Ecco il segreto di questo Napoli». Le parole del portiere partenopeo dopo il pareggio contro la Salernitana

Alex Meret ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Salernitana. Ecco le parole del portiere del Napoli:

«C’è un grande spirito di squadra, tutti si mettono a disposizione del compagno e questo penso sia il segreto. Non cerchiamo di risolvere la partita individualmente ma di giocare. Sono cose che quest’anno si stanno vedendo, stiamo facendo bene e penso il segreto sia l’aiutarsi sempre e fare qualcosa in più per il compagno perchè abbiamo visto che i risultati arrivano»