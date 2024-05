Conceicao Milan, COLPO DI SCENA nel futuro del tecnico: cosa è successo

Conceicao Milan, COLPO DI SCENA nel futuro del tecnico attualmente in forza al Porto: ecco che cosa è successo

Colpo di scena nel futuro di Sergio Conceicao, allenatore attualmente alla guida del Porto ma tutt’altro che certo di restare in Portogallo e finito nell’ultimo periodo nei radar del Milan.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb il tecnico, dopo essere stato in ballo in queste settimane, non sarebbe più nella lista dei dirigenti rossoneri per la sostituzione di Pioli. Il Diavolo sembra più propenso a proseguire sulla strada Fonseca.