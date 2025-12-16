Mercato Milan, Zirkzee seguito dai rossoneri e dalla Roma. Il Manchester pone una condizione. Segui le ultimissime

Il Milan è in piena emergenza offensiva e il calciomercato di gennaio è ormai alle porte. La ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, è la priorità assoluta per il club rossonero, con due nomi in cima alla lista, uno per convenienza e l’altro per preferenza tecnica.

Fullkrug: La Soluzione Economica ma Non Ideale

Al momento, il nome più “caldo” per il Diavolo resta Niclas Fullkrug, il centravanti tedesco in forza al West Ham. La trattativa per il possente attaccante è la più facile da raggiungere dal punto di vista economico, poiché il Milan punta a un semplice prestito per coprire l’emergenza immediata.

Tuttavia, come riferisce La Gazzetta dello Sport stamattina, Fullkrug non è il profilo tecnicamente preferito dagli uomini mercato rossoneri. Le perplessità riguardano probabilmente l’età e il recente rendimento, portando il nuovo DS Igli Tare a valutare soluzioni con un potenziale di impatto maggiore per la squadra di Allegri.

Zirkzee: Il Sogno Complesso con L’Ombra della Roma

Il vero obiettivo in grado di entusiasmare la dirigenza del Milan e le richieste tattiche di Allegri è Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, attualmente al Manchester United, è un profilo che ha già esperienza in Italia con la maglia del Bologna e ha espresso la volontà di tornare in Serie A.

Nelle scorse settimane, il nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting, ha avviato i contatti con l’entourage dell’olandese. Zirkzee rappresenta l’identikit perfetto per aggiungere qualità e versatilitàall’attacco milanista, rendendo il gioco meno prevedibile.

A complicare enormemente l’operazione, però, è la richiesta del club inglese: il Manchester United esige l’inserimento di un obbligo di riscatto fissato a una cifra onerosa, pari a 35 milioni di euro. Un investimento così ingente non è semplice da concretizzare nel calciomercato di gennaio. Inoltre, a rendere la trattativa una vera e propria corsa c’è la concorrenza della Roma, anch’essa interessata a portare l’olandese nella Capitale.

Igli Tare dovrà dunque muoversi con astuzia tra la soluzione immediata (Fullkrug) e il colpo di prospettiva (Zirkzee), cercando di soddisfare le esigenze di Allegri in vista della rincorsa Scudetto.