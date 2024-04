Mercato Milan, Zirkzee resto l’obiettivo numero uno: prezzo e concorrenza, le NOVITÀ sull’attaccante olandese

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Joshua Zirkzee, attaccante di proprietà del Bologna e in cima alla lista dei desideri del Milan in vista dell’estate ormai alle porte.

L’olandese, che in Italia piace in particolare anche alla Juventus, viene valutato circa 70 milioni di euro dal Bologna. Su di lui il Bayern Monaco ha una clausola di riacquisto da 40 milioni di euro che, se venisse attivata, potrebbe rivoluzionare ogni scenario.