Mercato Milan, Zaniolo: ecco la promessa di Maldini per il futuro. Il dt vuole l’ex romanista a Milano e l’ha già ribadito

Tra Milan e Zaniolo non è finita. Sebbene il giocatore ex Roma a Istanbul stia ingranando, anche grazie alla via del gol, le italiane rimangono i suoi obiettivi per il suo futuro. Juventus e Milan sono le due che si sono fatte avanti già nella precedente sessione di mercato, ma ora potrebbero tornare alla carica.

La clausola rescissoria è di ben 35 milioni di euro, cifra si abbasserà a 30 milioni di euro a gennaio 2024 e a 28 milioni di euro per l’estate 2024. La Juventus segue con attenzione ma vorrebbe, eventualmente, aprire una trattativa. Per quanto riguarda il Milan, invece, Maldini ha detto all’ex romanista, prima di partire per Istanbul, che un nuovo tentativo verrà fatto già nella prossima estate. Lo scrive calciomercato.com.